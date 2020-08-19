За сутки в Вологодской области выявили 33 новых случая коронавируса

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 33 пациентам. Больше всего новых случаев выявили в Вологде - 11. Еще девять заболевших в Череповце, по четыре - в Кирилловском и Никольском районе, два в Шекснинском, по одному в Вологодском, Грязовецком и Сокольском. Согласно данным оперштаба, за последние сутки выздоровели 30 человек.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 2 985 пациентам. Большая часть из них — 2 467 — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 30 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 488 человек.

Вологодская область находится на втором этапе снятия ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями). При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходмио носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа. Соблюдение масочного режима контролируют правоохранительные органы. С начала эпидемии стражи порядка составили более 7000 протоколов на нарушителей.

Ранее NewsVo сообщал, что вспышка коронавируса зафиксирована в Первомайском психоневрологическом интернате в Череповце. По последним данным, там COVID-19 был подтвержден у 41 постояльца социального учреждения и у пяти работников. Губернатор уже заявил, что постояльцы и сотрудники интерната заболели из-за того, что в учреждении не соблюдалось постановление регионального правительства о режиме самоизоляции для работников. Виновных установят в ходе служебной проверки и уволят.