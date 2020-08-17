В психоневрологическом интернате Череповца из-за вспышки коронавируса проведут служебную проверку

17.08.2020 [Общество]

Вологодский губернатор потребовал уволить сотрудников Первомайского психоневрологического интерната в Череповце, по вине которых в учреждении произошла вспышка коронавируса. 

- К сожалению, несмотря на принятые нами меры, ограничения, было грубо нарушено постановление правительства Вологодской области о запрете допуска в закрытые социальные учреждения (это касается психоневрологического интерната) во время дежурной смены и полном режиме самоизоляции для всех сотрудников и пациентов этого медучреждения. Мы 19 апреля в 35 организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием организовали сменный график работы, ввели режим самоизоляции для сотрудников дежурных смен. К сожалению, руководством этой организации было грубо нарушено моё постановление, поэтому поручаю руководителям департамента здравоохранения области, департамента социальной защиты, профильному замгубернатору провести служебное расследование, выявить круг лиц, которые нарушили моё постановление и покидали работу за рамками дежурных смен, организовав этот очаг. После проведения служебного расследования прошу привлечь к ответственности данных сотрудников, вплоть до освобождения от занимаемой должности, - отметил Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания 17 августа.

О том, что в учреждении есть заболевшие коронавирусом, стало известно 13 августа. Пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области Анна Чхетиани тогда сообщила NewsVo, что шесть пациентов психоневрологического интерната, предположительно, заразились от врача. Коронавирус также был выявлен у четырёх человек из медперсонала учреждения. По информации журналистов Gorodche.ru, очаг инфекции в интернате мог возникнуть из-за того, что его работники пренебрегали правилами предосторожности, работая по обычному графику, а не сменами по две недели. 

Из-за выявленного очага в шекснинской ЦРБ на базе отделения паллиативной помощи открыли обсервационное отделение. Там под наблюдением находятся люди, контактировавшие с заражёнными коронавирусной инфекцией.  По данным районной газеты «Звезда», из города металлургов туда увезли уже 17 человек. 

 

Тэги: коронавирус

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