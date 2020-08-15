Контактировавших с COVID-больными в Череповце привезли в Шексну на обсервацию

15.08.2020 [Общество]

В шекснинской ЦРБ на базе отделения паллиативной помощи открыли обсервационное отделение. Здесь под наблюдением находятся люди, контактировавшие с заражёнными коронавирусной инфекцией.  

Как сообщает районная газета «Звезда», по предварительной информации, решение принято всвязи со вспышкой COVID-19 в одном из соцучреждений Череповца. Из города металлургов сюда привезли уже 17 человек. Они уже прошли тестирование на коронавирус, результаты пока неизвестны. 

«Решение об открытии обсервации в Шексне — временная мера, которая однако не является неожиданностью. Наши возможности позволяют сделать это быстро и эффективно, без ущерба для рабочего процесса ЦРБ. Никакой опасности для населения нет. Соглашусь, что по прежнему главная опасность заражения кроется в общественных местах при несоблюдении мер безопасности», — приводит издание комментарий главного врача ЦРБ Евгения Рузанова 

18 человек, которым оказывалась паллиативная помощь в спецотделении больницы на время перепрофилирования этого отделения под обсервацию, перевели в стационары ЦРБ.

13 июня стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в психоневрологическом интернате Череповца. Тогда сообщалось о 10 заболевших.

Сегодня оперштаб привёл рекордные данные по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала лета. Диагноз COVID-19 поставили 43 пациентам. За сутки выздоровели 15 человек, один скончался, писал NewsVo.  

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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