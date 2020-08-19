Количество заразившихся COVID-19 в психоневрологическом интернате Череповца увеличилось до 46 человек

В Череповце количество заразившихся коронавирусом в Первомайском психоневрологическом интернате увеличилось до 46 человек. Газета «Речь» со ссылкой на городское управление организации медпомощи областного департамента здравоохранения сообщает, что COVID-19 был подтвержден у 41 постояльца социального учреждения и у пяти работников. Все постояльцы и один сотрудник интерната лечатся в моногоспитале, четверо сотрудников изолированы дома.

Известно также, что трое пациентов из очага в интернате в тяжелом состоянии, на кислородотерапии. Остальные болеют в средней или легкой форме.

О том, что в учреждении есть заболевшие коронавирусом, стало известно 13 августа. Пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области Анна Чхетиани тогда сообщила NewsVo, что заразились шесть пациентов психоневрологического интерната. Коронавирус также сразу был выявлен у четырёх человек из медперсонала учреждения. По информации журналистов Gorodche.ru, очаг инфекции в интернате мог возникнуть из-за того, что его работники пренебрегали правилами предосторожности, работая по обычному графику, а не сменами по две недели.

17 августа губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил, что в интернате «было грубо нарушено постановление правительства Вологодской области о запрете допуска в закрытые социальные учреждения». В учреждении будет проведена служебная проверка, по результатам которой виновных в возникновении очага коронавирусной инфекции уволят, отметил глава региона.