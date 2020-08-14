10 млн рублей выделят на создание модельной библиотеки в Тотьме

14.08.2020 [Культура]

Районная библиотека имени Рубцова в Тотьме получила федеральный грант в 10 млн рублей на модернизацию. Работы пройдут в следующем году.

«Центральная районная библиотека имени Николая Рубцова объявлена победителем от Вологодской области в конкурсе Министерства культуры РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек», — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Деньги пойдут на ремонт, создание условий для лиц с ограниченными возможностями, на приобретение оборудования для доступа в интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала.

Модельные библиотеки создаются в России в рамках национального проекта «Культура». По задумке создателей такие библиотеки должны стать образцовыми, многофункциональными центрами культурного развития. Они будут располагаться в благоустроенных помещениях, оснащены современным компьютерным оборудованием и использовать в работе новейшие информационные технологии.

Планируется открывать по 110 таких библиотек в разных регионах России каждый год. В прошлом году две библиотеки Вологодской области были переоборудованы по модельному стандарту. Это библиотека № 6 города Вологды и Сокольская детская библиотека. 

Тогда библиотека № 6 «Книжный экспресс» в Вологде получила трансферт из федерального бюджета в размере 5 млн рублей на модернизацию и 1 млн 255 тысяч из городского бюджета благодаря оригинальной концепции развития.

Как NewsVo сообщал ранее, на эти средства в библиотеке отремонтировали полы, стены и сантехнику, поменяли электрику, возвели новые перегородки, установили новые дверные и оконные блоки. После ремонта на всех входных группах убрали пороги, чтобы вологжане на инвалидных колясках могли беспрепятственно заезжать внутрь. На входе оборудован подъемник. Кроме того, расширено помещение санузла, возле унитаза и раковины установлены специальные поручни. 

Сейчас здесь создана современная система освещения, в разных зонах установлены необычные лампы и светильники. Библиотека поделена на зоны: детский и взрослый залы, медиазал и «Платформа 73» — пространство, где проводятся проводиться поэтические и музыкальные вечера.

Сокольская детская библиотека получила межбюджетный трансферт на модернизацию в размере 5 миллионов рублей. 

Как сообщает сайт библиотеки, благодаря нововведениям книжный фонд пополнился новыми изданиями. В обновленной библиотеке выделено несколько функциональных зон: выставочное пространство, зона чтения для дошкольников и зона чтения для читателей школьного возраста, зона чтения периодики, студия творчества, зона проведения мероприятий, а также кинозал.  

Библиотеку оснастили широкополосным интернетом, кроме того, здесь появилось современное мультимедийное оборудование: проектор, информационный сенсорный киоск, магнитно-маркерная доска, интерактивный мультитач-стол, зеркальный фотоаппарат, ламинатор, компьютеры, принтер и большой телевизор.

Тэги: библиотеки

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