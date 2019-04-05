Две библиотеки в Вологде и Соколе получат 10 млн рублей на модернизацию

05.04.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в число регионов–победителей конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура», которые получат средства из федерального бюджета на модернизацию муниципальных библиотек.

Согласно распоряжению Правительства РФ, межбюджетные трансферты в объеме 700 млн рублей будут распределены в 2019 году между 38 субъектами РФ на создание модельных муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления. В документе говорится, что в 2019 году в этих регионах создадут 110 модельных библиотек, в том числе 30 библиотек, имеющих статус центральной районной или центральной городской библиотеки, и 80 муниципальных библиотек.

Самые большие суммы получат Республика Коми, Самарская и Саратовская области - по 55 млн рублей. Вологодской области выделят 10 млн рублей. 

«В рамках реализации национального проекта «Культура» будет создаваться сеть модельных библиотек. Это означает, что начнется модернизация библиотечного пространства для создания зон комфортного пребывания для читателей. Будут отремонтированы помещения библиотек, приобретено современное модульное библиотечное оборудование, легко меняющее пространство. Обновятся книжные фонды. Особое внимание будет уделено созданию безбарьерной среды для того, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться библиотечными услугами. Учитывая то, что мы находимся в определенном информационном пространстве, одна из задач - использование на площадках библиотек современных информационных технологий», - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

На базах модельных библиотек планируют создать современные информационные центры, которые позволят и работникам библиотек, и читателям работать с общероссийскими информационными базами данных, включая «Национальную электронную библиотеку».

«Фактически библиотека, меняясь в новом направлении, превратится в культурно-просветительское пространство, которое дает возможность использования информария, доступа через библиотечные серверы к сайтам крупных библиотек, использования всей общероссийской национальной электронной библиотечной базы, - отметил Олег Васильев.

Первыми в рамках проекта по 5 млн рублей получат филиал ЦБС в Вологде библиотека №6 и детская библиотека в Соколе.

Напомним, что в рамках проекта «Культура» также получат инструменты детские школы искусств и музыкальные школы Вологодской области - в 2019 году в них поступят 25 новых пианино. Их закупка обошлась федеральному бюджету в 25,35 млн рублей.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ" 

Тэги: библиотеки

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