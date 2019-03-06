25 новых пианино поступят в музыкальные школы области

06.03.2019 [Культура]

В 2019 году в детские школы искусств и музыкальные школы Вологодской области поступят 25 новых пианино отечественного производства. Их закупка обошлась федеральному бюджету в 25,35 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура».

Контракт на поставку инструментов подписан между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Вологодской области и Департаментом культуры и туризма региона.

- Первые шесть пианино «Михаил Глинка» уже доставлены в учреждения дополнительного образования Вологды, Вологодского и Сокольского районов: Детские музыкальные школы № 1 и № 4, Детские школы искусств № 2 имени Трифонова и № 5, а также Сокольскую и Огарковскую школы искусств, - сообщает пресс-служба областного правительства.

На ближайшее время запланирована поставка еще трех пианино в школы искусств Череповца: Детскую школу искусств, ДШИ «Гармония» и Детскую музыкальную школу № 1 им. Колесникова.

Тэги: новые пианино, федеральные средства

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