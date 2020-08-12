Обнародованы доходы руководителей подведомственных вологодскому правительству госучреждений

12.08.2020 [Политика]

Руководители государственных учреждений, подведомственных правительству Вологодской области отчитались о своих доходах. Они варьируются от 83 тысяч рублей в месяц до 153 000.

Так, начальник БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» Сергей Бакланов заработал в прошлом году 1 840 127,96 рублей. Управление известно закупкой дорогостоящей мебели, обслуживанием правительственных баз отдыха, а так же дорогими ремонтами в кабинетах чиновников. В среднем, Сергей Бакланов, судя по сведениям о доходах, зарабатывает более 150 тысяч в месяц и ездит на КИА RIO X-Line, стоимостью около миллиона рублей.

На втором месте по заработку среди руководителей бюджетных учреждений, находится начальник БАУ ВО «Автотранспортное хозяйство» Герман Бобков. Его доход за прошлый год составил 1 655 641,02 рублей. Хозяйство было не раз замечено в покупке дорогих авто, а так же в дорогостоящем ремонте гаражей для транспортных средств. Сам Герман Бобков предпочитает ездить на Тойота Ленд Крузер 100.

Чуть меньше его зарабатывают директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области» Сергей Мартов и директор АНУ СиМС ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований» Мария Соколова. 1 586 413,85 и 1 533 735,22 рублей в год соответственно.

Так же о своих доходах отчиталась директор АУ ВО «Вологодский областной информационный центр» Надежда Кузьминская. Ее заработок составляет 1 432 027,53 рублей в год. Учреждение определяет информационную политику региона.
Меньше всех в 2019 году доход получился у директора АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» Наталии Серовой — 997 786,67 рублей. Стоит отметить, что «Содружество» уделяет много внимания «патриотическому» воспитанию молодежи.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области отчитался о своих доходах за прошлый год. Они составили более 10 млн рублей. При этом средняя зарплата в Вологодской области в декабре 2019 года составила 48 015 рублей.

Тэги: зарплаты, чиновники

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