Проект ремонта дороги Тарнога - Илезский погост откорректируют после жалоб жителей

Проект ремонта дороги Тарнога - Илезский погост в Тарногском районе откорректируют и согласуют с местными жителями. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев договорился с жителями деревень Рылковская, Кремлёво и Слуда.

- Был сделан проект, который прошел экспертизу, но когда дорожники приступили к строительным работам, выяснилось, что к отдельным участкам будет затруднен проезд на их придомовую территорию, и возникли вопросы по отводу воды, - рассказал Андрей Накрошаев. - Местность здесь пересеченная: с одной стороны дороги дома стоят в низине, с другой - на высоте, поэтому сложно соблюсти баланс, для того чтобы удовлетворить потребности всех жителей. Сегодня мы выехали на наиболее критичные участки, посмотрели эти примыкания и приняли решение, что в этих местах необходимо проект откорректировать.

Изменения в проект внесет фирма, разрабатывавшая документацию. При этом корректировка, как заявил Накрошаев, не должна существенно повлиять на сроки ремонта: как планировалось, один километр дороги обещают привести в порядок в этом году.

Как ранее сообщал Newsvo, на ухабах дороги Тарнога-Илезский погост ломаются автомобили местных жителей, а в жару людей постоянно беспокоит пыль от проезжающих автомобилей. В июне 2019 года жители нескольких деревень в Тарногском районе были готовы выйти на демонстрацию, требуя ремонта и асфальтирования этой дороги, но публичное мероприятие отказалась согласовать районная администрация. Три года назад в подобной акции, которая состоялась в деревне Слуда, приняли участие более 300 человек.