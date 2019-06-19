Жители нескольких деревень Тарногского района вновь выйдут на митинг, требуя ремонта дороги

Жители нескольких деревень Тарногского района 23 июня выйдут на демонстрацию, требуя ремонта и асфальтирования дороги Тарнога-Илезский погост. Два года назад в подобной акции, которая состоялась в деревне Слуда, приняли участие более 300 человек.

За это время проблема полностью решена не была: дорога неровная, в жару жители деревнь, через которые она проходит, постоянно страдают от пыли.

- Был произведён в прошлом году частичный ремонт дорожного полотна, и уже снова с наступлением весны наша дорога превратилась в "стиральную доску", мы устали от постоянных ремонтов своих автомобилей, не выдерживает уже не какая машина. Зимой пешеходам не где идти нет тротуара или хотя-бы широкой обочины. Не знаешь как разьехаться с большегрузом, особенно в повороте в д. КРЕМЛЕВО, это какой-то ужас, - пишут жители (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранена)

Видео со страницы Сергея Городишенина в соцсети, записано 18.06.2019

В 2017 году областные власти заявляли, что дорога Тарнога – Илезский Погост должна быть отремонтирована до конца 2018 года. Ее передали из муниципальной в областную собственность.

- Два года ждали улучшений, и видим: 10% улучшение состояние дороги так как финансирование минимальное, оба участка (обьездная и Центральная) в указанных деревнях передали области. И мы все так-же трясёмся убивая машины, чихаем от пыли и кипим от негодования читая новости сколько миллиардов вкладывают в дороги и мосты в основном городов, - пишут организаторы демонстрации.

Судя по ответу, который местные жители получили из департамента дорожного хозяйства, капитального ремонта дороги в ближайшее время ждать не стоит.

Цель новой акции, как указано в уведомлении, "привлечь внимание президента России, губернатора Вологодской области, общественности, средств массовой информауции к необходимости асфальтирования регионального участка автомобильной дороги Тарнога-Илезский погост от села Тарногский Городок до региональной дороги деревня Слуда - деревня Афанасьевская".



По словам активистов, в данный момент районные власти пытаются помешать им провести публичное мероприятие.

- Глава района Гусев всячески пытается сделать так, чтобы жители не смогли провести мероприятия. То ссылается на день траура, то ссылается на день молодежи. Жители не планируют уступать и собираются провести мероприятия в рамках закона и действующей Конституции, - пишет в соцсети блогер Сергей Городишенин.

При этом, как отмечают активисты, аттракционы на центральной площади Тарноги в день скорби 22 июня районные власти почему-то допускают, а митинг - категорически нет.