Асфальтирование дороги Тарнога - Илезский погост пообещали начать в 2020 году

25.06.2019 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал жителям нескольких деревень в Тарногском районе заасфальтировать дорогу Тарнога - Илезский погост до деревни Хом. Заявление глава региона сделал во время своего визита в муниципалитет, об этом местные жители пишут в соцсетях:

- Губернатор подписал обращение по асфальтированию участка Тарнога-Хом! И распорядился сделать проектно-сметную документацию до сентября и включить проект реализации на 2020 год! 

Как ранее сообщал Newsvo, на ее ухабах ломаются автомобили местных жителей, а в жару людей постоянно беспокоит пыль от проезжающих автомобилей. В прошлые выходные жители нескольких деревень в Тарногском районе были готовы выйти на демонстрацию, требуя ремонта и асфальтирования этой дороги, но публичное мероприятие отказалась согласовать районная администрация.

 - Был произведён в прошлом году частичный ремонт дорожного полотна, и уже снова с наступлением весны наша дорога превратилась в "стиральную доску", мы устали от постоянных ремонтов своих автомобилей, не выдерживает уже не какая машина. Зимой пешеходам не где идти нет тротуара или хотя-бы широкой обочины. Не знаешь как разьехаться с большегрузом, особенно в повороте в д. КРЕМЛЕВО, это какой-то ужас, - пишут жители (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранена)

Тарногжане неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства, но в ответах говорилось, что капремонт дороги в ближайшее время не планируется. 

 

 

 

Тэги: ремонт дорог

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