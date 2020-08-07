В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада

В ночь на 7 августа на улице Ярославской в Вологде неизвестные перевернули ВАЗ, стоявший на пути строителей детсада. Об этом рассказывают дежурившие возле стройки жители.

— Со стороны дома № 38 перебежками подбежало человек 15. Они отодвинули контейнеры, и буквально в течение одной минуты они сначала ее дернули, потом перевернули и начали бить стекла. Потом также, толпой, ушли между 36 и 38 домом. Молодежь, лет 17-18, — рассказывают очевидцы происшествия.

В своей трансляции с места событий Евгений Доможиров назвал происходящее «настоящим бандитизмом» и «возвращением в 90-е». Прибывшие на место полицейские сняли с машины сняли отпечатки пальцев и обуви.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце апреля строители срезали и перенесли контейнерную площадку, на которую носят мусор жители окрестных домов. В Роспотребнадзоре подтвердили, что на новом месте площадка нарушает санитарные нормы: мусорные контейнеры находятся под самыми окнами жильцов дома № 38, на расстоянии менее 20, установленных нормами, метров. В итоге 4 июля жильцы совместными усилиями восстановили площадку на прежнем месте. Утром 6 июля активисты пытались помешать строителям, которые вновь решили перенести контейнерную площадку, произошло столкновение, в результате которого пострадали несколько защитников сквера. Позже люди стали ставить машины у контейнеров, чтобы помешать проезду техники по их территории. 6 августа выезжавший задним ходом со стройки КамАЗ снес припаркованный ВАЗ и мусорные контейнеры. Водитель приехавшим полицейским сказал, что у него "передачу заклинило".

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было.

Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.