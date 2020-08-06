Сбежавший экс-акционер «Северного кредита» попросил политического убежища в Италии

Экс-акционер банка «Северный кредит» Алексей Железов просит политического убежища в Италии. В Вологде он проходит по делу о хищении 3,1 млрд руб, принадлежавших банку. Сегодня суд Турина изменил ему меру пресечения на домашний арест, так как от России, инициировавшей его задержание, до сих пор не поступила документация на экстрадицию.

Вологодский городской суд 15 мая заочно вынес постановление об аресте предпринимателя, его объявили в международный розыск. Железову вменяют четыре эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). В начале июня итальянские правоохранители задержали россиянина в его доме и поместили в тюрьму. Сегодня, по истечении 40-дневного срока его экстрадиционного ареста, состоялось очередное заседание. О ходе процесса сообщает «Коммерсант».

Адвокаты россиянина настаивали на смягчении меры пресечения. Они аргументировали это тем, что их доверитель последние несколько лет проживает в Италии, его адрес известен российскому следствию, стало быть, говорить о том, что он скрывается, нельзя. Защита также указывала на погрешности в документах, направленных в Интерпол. В них Железов фигурировал как акционер банка «Северный кредит». Однако, согласно данным Центробанка, акциями владел не он сам, а принадлежащий ему завод. Адвокаты подчёркивают, что их доверитель не входил в управленческие структуры кредитного учреждения и не принимал решений, связанных с его деятельностью.

Также защита россиянина обратилавнимание на то, что крупнейшим акционером «Северного кредита» было правительство Вологодской области (23,22%). А в числе етоп-менеджеров организации были родственники руководителей региона (например, зять замгубернатора Виктора Рябишина). В связи с этими обстоятельствами адвокаты заявили, что усматривают в деле своего клиента политическую подоплеку. По мнению заитников россиянина, его хотят сделать «крайним» в этом уголовном деле.

Прокурор не стал возражать против помещения Железова под домашний арест, отметив, что отсутствие экстрадиционных документов не позволяет ему оценить обоснованность предъявленных Россией обвинений. Суд согласился с доводами сторон. Жезлов теперь будет находиться под арестом в своём доме на берегу озера. Дата слушаний о рассмотрении вопроса об экстрадиции по существу пока не определена. Тем временем сам предприниматель, подал документы на предоставление ему политического убежища.

56-летний Алексей Железов имеет вид на жительство в Италии. По данным местных СМИ, он вместе с семьёй уже более десяти лет живет в Бавено (регион Пьемонт) и имеет свой бизнес на озере Маджоре. Согласно классификатору, его деятельность в качестве предпринимателя относится к категории «Оптовая торговля различными непродовольственными потребительскими товарами, не включенными в другие категории».



Дело «Северного кредита»

ЦБ отозвал лицензию у «Северного кредита» в декабре 2017 года, а 29 декабря по факту хищения денег в банке возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Инициатором расследования был губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В феврале 2018 года Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года «Северный кредит» был признан банкротом. В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления «Северного кредита», зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Городской суд отправил его под домашний арест.

Экс-председатель правления банка Людмила Петрова вышла из него в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Исполняющим её обязанности назначили Сергея Крылова, который вскоре исчез (так сообщали в банке).

30 мая 2019 года стало известно, что Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северный Кредит», по итогам инвентаризации его имущества обнаружило недостачу в размере 219,33 млн рублей. Причём большая часть этой суммы приходится на основные средства и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов,

1 августа 2019 года вологодская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем с использование служебного положения. Его фигурантами стали: бывший вице-президент банка Евгений Пикалов, экс-председатель правления банка Людмила Петрова, бывший врио председателя правления Сергей Крылов, бывший первый зампред правления Антон Сохрин и бывший главный бухгалтер и член правления Ирина Жилина. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 этой же статьи Уголовного кодекса РФ.

Пятеро фигурантов дела находятся под различными мерами пресечения на время следствия, трое фигурантов — в розыске. Среди них и подозреваемый в создании преступного сообщества Пикалов, писал NewsVo.

«Северный кредит» был лишен лицензии за многочисленные нарушения, в том числе законодательства о противодействии отмыванию денег. В свое время он попал в санкционные списки американского Минфина за деятельность в Крыму, где кредитное учреждение собиралось запустить карточный проект «Забота» для пенсионеров и бюджетников.