В Вологодской области открыли летне-осенний сезон охоты

Летне-осенний сезон охоты открыли в Вологодской области. Так, как сообщает сайт регионального правительства, 25 июля открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками, 1 августа откроется сезон охоты на медведя и кабана, с 5 августа будет разрешена охота на боровую и полевую дичь с подружейными собаками, 15 августа откроется самый массовый сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь.

«В этом году открытие летне-осеннего сезона – событие для всех охотников, по настоящему долгожданное. После снятия запретов и несостоявшегося весеннего сезона мы ожидаем повышенный ажиотаж среди охотников. Планируется выдать свыше 15 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Хочу обратиться ко всем охотникам. Не стоит забывать о важных вещах - безопасности и дисциплине. Помните, что самым главным условием удачной охоты была и остается личная дисциплинированность и ответственность, соблюдение правил охоты и норм добычи охотничьих ресурсов», - прокомментировал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

Сейчас во всех районных структурных подразделениях облохотдепартамента идет прием заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Для получения разрешения охотники должны оплатить госпошлины и сбор за пользование объектами животного мира, при условии подачи заявления и оплате пошлины через портал государственных услуг действует скидка в размере 30%.

Добыча водоплавающей дичи в летне-осенний период в охотничьих угодьях области будет разрешена до 15 ноября, на боровую – до конца февраля, на медведя до 30 ноября, сезон охоты на лося полностью завершится 15 января, на кабана 28 февраля следующего года.

Как ранее сообщал NewsVo, запрет на весеннюю охоту в Вологодской области ввели в связи с угрозой распространения коронавируса. Власти посчитали, что это необходимо для обеспечения режима самоизоляции. В ответ на такую меру вологодские охотники записали видеообращение к губернатору Олегу Кувшинникову с просьбой вернуть им весеннюю охоту, отмененную из-за угрозы распространения коронавируса. Ролик появился в сети 19 апреля. В нем главу региона попросили разрешить охоту с 1 по 10 мая и только для местных охотников. Глава региона ответил, что сам очень хотел бы поохотиться, но это небезопасно.