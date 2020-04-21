Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел

Губернатор Вологодской области в соцсети ответил на видеообращение охотников, которые просили разрешить им промысел с 1 по 10 мая. По словам Олега Кувшинникова, из-за нынешней эпидобстановки снять запрет на весеннюю охоту нельзя.

— Мужики, понимаю, охота — это не просто хобби, это долгожданное событие, которого мы все ждем целый год. Я и сам надеялся выбраться на майские праздники в лес, посидеть у костра, отдохнуть на природе, поохотиться на гусей. Но все мы находимся в сложной ситуации. Сейчас не время отдыхать. Даже если мы откроем весеннюю охоту, то к нам приедут тысячи охотников из других областей. Это опасно. Они привезут с собой инфекцию. Единственный вариант — запретить весеннюю охоту. По этому пути пошли многие регионы, — написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Глава региона подчеркнул, что главная задача — не допустить распространения заразы на территории области.

— Мы должны сделать все, чтобы остановить коронавирус, обезопасить себя и своих близких. Прошу с пониманием отнестись к ситуации. Давайте перетерпим, будем готовиться к следующему сезону, а потом поохотимся вместе, — предложил губернатор.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодские охотники записали видеообращение к губернатору Олегу Кувшинникову с просьбой вернуть им весеннюю охоту, отмененную из-за угрозы распространения коронавируса. Ролик появился в сети 19 апреля. В нем главу региона попросили разрешить охоту с 1 по 10 мая и только для местных охотников.