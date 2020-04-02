В Вологодской области запретили весеннюю охоту

В Вологодской области ввели запрет на весеннюю охоту в связи с угрозой распространения коронавируса. Власти считают, что это необходимо для обеспечения режима самоизоляции.

По словам главы департамента по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Олега Кислицына, ежегодно в период весенней охоты на территорию Вологодской области приезжает несколько тысяч охотников из других регионов, в основном из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов предусматривает только личное обращение охотников, в следствии этого, в структурные подразделения департамента, за день могут обратиться от 50 до 300 человек.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, с целью предупреждения распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Вологодской области, принято решение установить запрет любительской и спортивной охоты на бурого медведя, водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Вологодской области», — пояснил Олег Кислицын.

На сегодняшний день охота также закрыта в Московской, Тверской, Белгородской областях, планируют закрыть охоту в Ленинградской, Ярославской, Кировской областях и республике Татарстан, сообщает сайт правительства Вологодской области.