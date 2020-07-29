С 1 августа на маршрут №4 в Вологде вернутся троллейбусы

29.07.2020 [Общество]

С 1 августа на маршрут № 4 «Больничный комплекс — Бригантина» в Вологде вернутся троллейбусы. Об этом сообщает на своем сайте муниципальный перевозчик «ПАТП-1» (ред. - расписание смотрите в галерее под новостью).

Ранее NewsVo сообщал, что с 4 апреля вместо троллейбуса по тролейбусному маршруту № 4 ходил газовый ЛиАЗ. Изменения ранее объяснили карантинными мероприятиями.

Мэр Вологды Сергей Воропанов 27 июля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети заявил, что администрация города подала заявку на приобретение по льготной цене 15 троллейбусов и 15 автобусов.

Тэги: троллейбусы

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