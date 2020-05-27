92-летняя жительница Вологодского района умерла в моногоспитале Череповца

Вечером 26 мая в коронавирусном госпитале Череповца скончалась 92-летняя пенсионерка из Вологодского района с подтвержденным COVID-19. Об этом официальному сайту мэрии города рассказал главный врач медучреждения Андрей Погодин.

«У женщины была желчно-каменная болезнь с холециститом, анемия, острая сердечная недостаточность. Все эти болезни усугубились коронавирусной инфекцией".

Это уже третий случай смерти пациента с коронавирусом в Вологодской области на этой неделе. Ранее NewsVo сообщал, что 25 мая в череповецком коронавирусном госпитале умер 73-летний житель Череповецкого района, в ночь на 26 мая также скончался 81-летний пациент госпиталя из Шексны. Всего с начала пандемии в регионе умерло семь человек с подтвержденным COVID-19.

При этом утром 27 мая оперативный штаб Вологодской области опубликовал на сайте регионального правительства информацию только о пяти погибших. Расхождение в данных объясняется тем, что данные о количестве новых случаев коронавируса в регионе теперь появляются только после опубликования федеральной статистики, которая запаздывает на сутки.