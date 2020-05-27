В сквере на улице Ярославской вновь задержали Евгения Доможирова

27 мая в Вологде в сквере на улице Ярославской у стройки детсада полицейские вновь задержали Евгения Доможирова, который вместе с жителями выступает против застройки зеленой зоны.

Полицейский решил составить на него протокол о нарушении режима самоизоляции. Когда глава движения «Вместе» отказался передать паспорт правоохранителю, попросив переписать данные из его рук, Доможирова затолкали в служебную машину и увели в отделение. Его действия расценили как сопротивление полицейским.

Скриншот трансляции движения "Вместе"

— Сотрудники полиции незаконно меня задерживают, вместо составления протокола на месте, если они считают, что я совершил правонарушение, они меня доставляют в отдел полиции для якобы составления протокола. Хочу обратить особое внимание, что машина у меня осталась на улице Ярославской. Я считаю, что тем самым сотрудники полиции превышают свои полномочия, о чем будут поданы заявления в следственный комитет, — заявил в ходе трансляции на странице движения «Вместе» Евгений Доможиров.

Активист в своей трансляции обращает внимание на допускаемые строителями детсада на Ярославской нарушения. Так, по словам Доможирова, строительные работы ведутся в том числе на территории детского сада "Гнездышко", эта территория используется рабочими для слива воды. Кроме того, строительный кран в рабочем состоянии будет нависать над детскими и прогулочными площадками.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, но они говорят, что этого сделано не было. Вологжане готовят обращения в суд и надеются с помощью исков остановить стройку. Администрация Вологды тоже подала в суд иск и пытается получить право пользования территорией у домов № 36 и № 38, возле сквера на улице Ярославской. Этот участок властям необходим для проезда техники к месту строительства детского сада в зеленой зоне, против которого выступают местные жители.

Местные жители предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

В первый раз Евгения Доможирова задержали в сквере на улице Ярославской 27 апреля. Тогда, как ранее сообщал NewsVo, полицейский составил на мужчину протокол за нарушение режима самоизоляции, хотя Доможиров пояснил, что находится там как журналист интернет-издания «Позиция». Из-за того, что активист не смог предъявить пропуск, выданный администрацией города, полицейские дали ему 15 минут на то, чтобы он уехал домой, однако тот остался в сквере. После этого Евгения Доможирова увели в патрульную машину — за неповиновение сотрудникам полиции.

Тогда по решению суда за неповиновение Доможирова арестовали на трое суток. Кроме того, за нахождение вне дома 24 и 27 апреля, которое расценили как нарушение режима самоизоляции, глава движения «Вместе» уже был оштрафован на 2 000 рублей (по тысяче за каждый факт нарушения).