Задержанного в сквере на улице Ярославской в Вологде Евгения Доможирова арестовали на трое суток

28.04.2020 [Общество]

Задержанного в сквере на улице Ярославской в Вологде лидера движения «Вместе» Евгения Доможирова арестовали на трое суток за неповиновение сотрудникам полиции. Такое решение вынес Вологодский городской суд.

Кроме того, за нахождение вне дома 24 и 27 апреля, которое расценили как нарушение режима самоизоляции, Доможиров оштрафован на 2 000 рублей (по тысяче за каждый факт нарушения).

Ранее NewsVo сообщал, что лидера движения «Вместе» Евгения Доможирова, который вместе с жителями выступает против застройки зеленой зоны, задержали в сквере на улице Ярославской 27 апреля. Полицейский составил на мужчину протокол за нарушение режима самоизоляции, хотя Доможиров пояснил, что находится там как журналист интернет-издания «Позиция».Из-за того, что активист не смог предъявить пропуск, выданный администрацией города, полицейские дали ему 15 минут на то, чтобы он уехал домой, однако тот остался в сквере. После этого Евгения Доможирова увели в патрульную машину — за неповиновение сотрудникам полиции.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было.

Утром 27 апреля возле домов №34 и 36 на улице Ярославской, в зеленой зоне, на месте которой собираются построить детский сад, вновь появилась строительная техника. Трактор пытался проехать к месту будущей стройплощадки, дорогу ему преграждали защитники сквера. Кроме того, началось возведение забора по периметру будущей стройплощадки.

28 апреля трактор заехал на территорию сквера, а рабочие демонтировали контейнерную площадку. Кроме того, как сообщают местные жители, строители разбирают пешеходную дорожку через зеленую зону.

 

Тэги: самоизоляция, коронавирус, Строительство
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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