$200 млн во время карантина заработали основатели Playrix, уроженцы Вологды братья Бухманы

25.05.2020 [Общество]

Уроженцы Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы (состояние каждого, по данным Forbes Reat-Time, $3,1 млрд), создавшие в 2004 году в Вологде компанию-разработчика видеоигр Playrix, сумели заработать на фоне пандемии коронавируса. За апрель созданные Playrix игры Gardenscapes и Homescapes принесли выручку $200 млн на покупках внутри приложения, сообщила Financial Times. 

«В апреле мы сгенерировали почти 100 млн загрузок — это очень много», — рассказал изданию Игорь Бухман. Он отметил, что до пандемии коронавируса, которая заставляет людей проводить все больше времени в смартфонах, у Playrix было около 50 млн загрузок в месяц. 

Ранее NewsVo сообщал, что основатели Playrix — Дмитрий и Игорь Бухманы- занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. На середину февраля 2020 года их компания стоила более 7 $ млрд, а сами они стали миллиардерами.

Сейчас для фирмы Playrix, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок   — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония. Весной 2019 года стало известно, что штаб-квартира фирмы перенесена из Вологды в Ирландию. Согласно базе Контур-Фокус, учредителем ООО «Плейрикс» теперь является кипрская компания с ограниченной ответственностью «Rimute Holdings Limited». Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.

В конце марта 2020 года Дмитрий и Игорь Бухманы Вологодской области 25 млн рублей на покупку оборудования для борьбы с коронавирусом. На эти деньги были куплены аппараты ИВЛ в больницу Вологды. 

Тэги: Playrix

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