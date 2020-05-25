Жителя Междуреченского района приговорили к 13 годам колонии за убийство полуторагодовалой дочери

25.05.2020 [Общество]
Жителя Междуреченского района приговорили к 13 годам колонии за убийство полуторагодовалой дочери

Вологодский областной суд вынес приговор 28-летнему жителю села Шуйское Междуреченского района, которого признали виновным в убийстве полуторагодовалой дочери. 

Как ранее сообщал NewsVo, тело ребенка было обнаружено вечером 13 января в машине возле проходной хлебозавода во втором Турундаевском переулке в Вологде. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По версии следствия, подозреваемый, Степан Жигалов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в себе Шуйское, ударил по голове свою дочь, после чего ушел из дома. О смерти дочери ему сообщила жена, тогда он забрал тело ребенка и отвез в областной центр якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка, сообщил о произошедшем в полицию.

Известно также, что в семье, помимо убитой девочки, воспитывается еще четверо детей. Обследование не выявило у них следов жестокого обращения, но мать была доставлена в больницу со следами побоев. Дети изъяты из семьи и находятся в соцучреждениях. Ранее семья состояла на учете как малообеспеченная, а не как неблагополучная.

— В судебном заседании Жигалов вину в совершении преступления не признал. Пояснил, что супруга его оговаривает, так как относится к нему безразлично, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд признал мужчину виновным в убийстве ребенка и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на один год.  Обвинение в истязании ребенка, которое ранее выдвигало следствие, прокурор посчитал безосновательным. Уголовное дело по п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии) решением суда закрыто. 

 

Тэги: убийство
Фото объединенной пресс-службы судов Вологодской области

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