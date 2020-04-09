Жителя Междуреченского района будут судить за истязания и убийство полуторагодовалой дочери

09.04.2020 [Происшествия]

28-летний житель села Шуйское Междуреченского района предстанет перед судом за истязания и убийство своей полуторагодовалой дочери. Расследование уголовного дела завершено, проведенная экспертиза показала, что ребенка регулярно избивали в конце 2019 — начале 2020 года.

Как ранее сообщал NewsVo, тело ребенка было обнаружено вечером 13 января в машине возле проходной хлебозавода во втором Турундаевском переулке в Вологде. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в себе Шуйское, ударил по голове свою дочь, после чего ушел из дома. О смерти дочери ему сообщила жена, тогда он забрал тело ребенка и отвез в областной центр якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка, сообщил о произошедшем в полицию.

— С помощью эксперта следователи установили наличие у пострадавшего ребенка множественных кровоподтеков и ссадин в области головы, груди, спины и на руке, разной давности. По версии следствия, девочка до произошедшей трагедии подвергалась истязаниям со стороны отца. В ноябре 2019 г. — январе 2020 г. обвиняемый, как свидетельствуют результаты следственных действий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях воспитания и наказания неоднократно наносил девочке побои, причинив множественные (около 20) телесные повреждения, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Известно также, что в семье, помимо убитой девочки, воспитывается еще четверо детей. Обследование не выявило у них следов жестокого обращения, но мать была доставлена в больницу со следами побоев. Дети изъяты из семьи и находятся в соцучреждениях. Ранее семья состояла на учете как малообеспеченная, а не как неблагополучная.

Следствие завершилось, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

NewsVo писал, что после убийства полуторагодовалой девочки в Межудреченском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По версии следствия, несмотря на регулярные скандалы в семье, должностными лицами органов системы профилактики опасное положение детей своевременно не было выявлено, несовершеннолетних из семьи не изъяли, что привело к трагическим последствиям.

Тэги: убийство, гибель ребенка

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