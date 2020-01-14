Житель Междуреченского района задержан по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери

Житель села Шуйское Междуреченского района задержан по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Тело ребенка было обнаружено вечером 13 января в машине возле проходной хлебозавода во втором Турундаевском переулке в Вологде, о чем поступило сообщение в полицию.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа с участием следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов. В автомобиле «Иж» в детской люльке специалисты обнаружили тело полуторагодовалой девочки с кровоподтеками и ссадинами. По данным судмедэкспертизы, она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

В ходе расследования удалось установить, что умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района, где проживает их семья.

— Мужчина говорит, что он якобы привез в Вологду девочку на экспертизу — мертвую, в люльке. Приехал к родственнику, а тот, увидев мертвого ребенка в машине, сразу вызвал полицейских и скорую, — пояснили NewsVo в СУ СК РФ по Вологодской области.

28-летнего мужчину полицейские задержали и передали следователям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 11 января пьяный молодой человек, находясь дома, ударил по голове свою маленькую дочь, а потом ушел. О смерти дочери ему сообщила жена, тогда он забрал тело ребенка и отвез в областной центр.

— В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся судебно-медицинские экпертизы, в том числе телесных повреждений, обнаруженных у матери ребенка, а также обследование несовершеннолетних детей в семье. Проверяются условия их жизни и воспитания. Проводится допрос супруги задержанного об обстоятельствах гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает СУ СК РФ Вологодской области.

Известно также, что в семье, помимо убитой девочки, воспитывается еще четверо детей.