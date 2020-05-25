Детсад №86 в Вологде закрыли на карантин по коронавирусу

25 мая в Вологде на карантин из-за коронавируса закрыли детский сад №86. Такое решение принято в связи с тем, что тест на COVID-19 оказался положительным у отца одного из воспитанников.

- В пятницу один из отцов приводил туда ребенка в дежурную группу, сегодня тест у этого отца оказался положительным. Опять приходится работать по регламенту по предписанию Роспотребнадзора мы вынуждены закрыть еще один детсад на две недели. Это уже четвертый детский сад, родители просят дать возможность водить детей в другие детсады, но медики категорически против, Роспотребнадзор тоже. К сожалению, мы не можем этого сделать. На карантин садим всех, без исключения, кто имел отношение к этим дежурным группам, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что 19 мая в Вологде из-за выявленного у одного из воспитателей коронавируса закрыли детский сад № 67. 21 мая стало известно, что на карантин также закрыли деткие сады № 105 и 96. Так, в первом садике COVID-19 подтвердился у приводившего ребенка родителя, во втором — у воспитанника.