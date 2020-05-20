Детский сад №67 в Вологде временно закрыли из-за заболевшего COVID-19 воспитателя

20.05.2020 [Общество]

Детский сад № 67 «Яблонька» в Вологде временно прекратил свою работу: у одного из воспитателей подтвердился коронавирус. Все дети, посещавшие дежурные группы в учреждении на улице Пугачева, 7, выведены из сада.

«Заболевшая воспитатель последний раз была на работе 15 мая, напрямую с детьми она не контактировала, занималась подготовкой пустующих групп к новому учебному  году. Сейчас Роспотребнадзором устанавливается круг контактных лиц заболевшей. У других сотрудников и детей на данный момент признаков заболевания нет. При этом все дети, посещавшие дежурные группы, а это 21 ребенок, из дошкольного учреждения выведены.  Сегодня проводится дезинфекционная обработка всех помещений детского сада, а также вентиляционных шахт. Решение о возобновлении воспитательного процесса в детском саду будет приниматься по согласованию с Роспотребнадзором», — пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

По данным пресс-службы городской администрации, дежурные группы функционируют сейчас во всех детских садах Вологды. Они организованы для детей, чьи родители работают в период карантина, их посещают более трех тысяч воспитанников. Работа идет с учетом всех санитарно-эпидемических требований. В каждую группу ходит не более 12 детей, воспитатели и другие сотрудники работают в масках, перчатках, бахилах. Родители при посещении учреждения также строго соблюдают масочный режим.  Кроме того, ежедневно проводится обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств.
 

Тэги: детсады, коронавирус
Фото пресс-службы администрации Вологды

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