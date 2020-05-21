Еще два детских сада в Вологде закроют из-за заболевших COVID-19

Детские сады № 105 и 96 в Вологде закроют из-за заболевших коронавирусом среди посетителей. Так, в первом садике COVID-19 подтвердился у приводившего ребенка родителя, во втором — у посещавшего детсад. Учреждения работать не будут, дежурные группы расформированы.

— 86 детей будут сидеть на карантине, будем наблюдать за ситуацией. Детсад 105 еще накануне обработали, 96 детсад, по которому информация поступила сегодня, обработки будут проведены в ближайшие часы, — отметил во время прямого эфира в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции, причем 21 из них — в Вологде. Пять случаев зафиксированы в Череповце, три — в Вытегорском районе, два — в Чагодощенском, по одному — в Вологодском, Тотемском и Усть-Кубинском районах.