34 новых случая коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки, из них 21 - в Вологде

21.05.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции, причем 21 из них — в Вологде. Пять случаев зафиксированы в Череповце, три — в Вытегорском районе, два — в Чагодощенском, по одному — в Вологодском, Тотемском и Усть-Кубинском районах.

Таким образом, по состоянию на 21 мая, в Вологде уже 261 случай заражения, в Череповце — 132, Шекснинском районе — 29, в Великоустюгском районе — 15, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 23,  в Вологодском районе — 35, в Череповецком районе — 5, в Грязовецком — 14,  в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 5, в Бабушкинском — 3, Вытегорском — 3, в Сокольском — 7,  Чагодощенском — 2, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 3, Харовском -2, Вожегодском — 1. С начала эпидемии выздоровело 231 человека (плюс девять за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).  На лечении в моногоспитале Череповца 109 пациентов, пять из них по-прежнему в тяжелом состоянии (трое на кислородотерапии, подключенных к ИВЛ нет).

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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