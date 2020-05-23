На Белом озере нашли тело одного из пяти пропавших в апреле мужчин

Днем 23 мая на береговой линии озера Белое в воде было найдено тело мужчины. Предположительно, это один из пропавших 12 апреля рыбаков.

— Тело извлечено из воды спасателями Белозерского поисково-спасательного отряда, — сообщает пресс-служба управления МЧС по Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, мужчины пропали 12 апреля. Трое из них — жители посёлка Новокемский Вашкинского района. Остальные — туристы, приехавшие в гости.

По предварительным данным один из пропавших — 30-летний бригадир рыболовецкого звена — за несколько дней до произошедшего приобрёл моторную лодку «Крым-3». 12 апреля около 14 часов компания отправилась на водоем испытать лодку. Родственники пытались связаться с пропавшими около 17-18 часов того же дня, но телефоны мужчин оказались вне зоны действия сети. С тех пор их местонахождение неизвестно. 22 мая в месте выхода реки Кема в Белое озеро на берегу волонтерами обнаружено кресло, предположительно от катера «Крым», принадлежавшего пропавшим рыбакам.

Следователи возбудили по факту безвестного исчезновения пяти мужчин на Белом озере уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).