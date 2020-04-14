На Белом озере в шторм пропали пятеро мужчин

14.04.2020 [Происшествия]

На Белом озере идут поиски пропавших пятерых мужчин. Трое из них – жители посёлка Новокемский Вашкинского района. Остальные – туристы, приехавшие к ним в гости.

— Ребята вышли на лодке на Белое Озеро, 12 апреля в 16.00 отзвонились на берег, что у них все хорошо, сообщили координаты и больше не выходили на связь… на Белом Озере начался шторм. До сих пор погодные условия ужасные, — сообщила в редакцию NewsVo координатор поисков Лидия.

Место, откуда в последний раз звонили рыбаки

14 апреля было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Вашкинского района, на котором приняты решения об увеличении группировки сил и средств, определены сектора поисковых работ. Поисковики продолжают обследовать акваторию реки Кема, озера Белое, береговую линию и рыбацкие хижины.

Всех, кто готов принять участие в поисках, просят позвонить Лидии по телефону 8-905-748-76-26.

Тэги: Белое озеро, поиск людей

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