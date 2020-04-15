По факту исчезновения пяти мужчин на Белом озере возбуждено уголовное дело

15.04.2020 [Происшествия]

Следователи возбудили по факту безвестного исчезновения пяти мужчин на Белом озере уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщал NewsVo, мужчины пропали 12 апреля. Трое из них – жители посёлка Новокемский Вашкинского района. Остальные – туристы, приехавшие в гости. В последний раз они выходили на связь в воскресенье в 16 часов. 

По предварительным данным один из пропавших – 30-летний бригадир рыболовецкого звена – за несколько дней до произошедшего приобрёл моторную лодку «Крым-3». 12 апреля около 14 часов компания отправилась на водоем испытать лодку. Родственники пытались связаться с пропавшими около 17-18 часов того же дня, но телефоны мужчин оказались вне зоны действия сети. С тех пор их местонахождение неизвестно.

«Один из свидетелей следствию показал, что встретил пятерых мужчин на моторной лодке около 14 часов 12.04.2020, двигавшихся по реке Кема по направлению к реке Ковжа, из чего он предположил, что они направились к Белому озеру. Спасательных жилетов он на мужчинах не увидел, рыболовных снастей не заметил. В это время начался порывистый ветер, а на озере были большие волны. При такой нагрузке на судно его могло перевернуть, по его мнению, при развороте и от обычной волны. Другой свидетель, видел мужчин в акватории озера, но из-за непогоды уехал раньше их», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

В настоящее время в поисках задействованы полицейские, спасатели и волонтёры. Территория обследована с помощью вертолёта. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: поиск людей

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