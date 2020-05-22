Минстрой будет искать новые способы привлечения горожан к решению градостроительных вопросов

22.05.2020 [Общество]

Летом 2020 года Минстрой начнет тестировать новые способы привлечения горожан к решению градостроительных вопросов. Схема работы с активистами должна помочь избежать протестов, подобных конфликту из-за бетонирования набережной в Вологде. 

— Разработка стандарта началась в ноябре 2019 года, рассказали РБК в Агентстве стратегических инициатив. В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде. Журавлева (ред. — руководитель центра городских компетенций АСИ) называет этот конфликт среди прочих, которые были вызваны недостаточным вовлечением жителей, игнорированием их желаний или уклонением от диалога, — пишет РБК.

Это будет набор рекомендаций о том, как горожане смогут участвовать в принятии решений по вопросам городской среды. Разработанные правила пока касаются только общественных пространств, но описывают механизмы работы для всех этапов проекта (от инициирования до его эксплуатации) и для всех заинтересованных — местных администраций, жителей, предпринимателей, проектных организаций, архитекторов, урбанистов, общественных объединений.

Ранее NewsVo сообщал, что контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета  Вологодской области.

Дорогостоящий проект берегоукрепления реализовывается администрацией Вологды несмотря на протесты части жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования. Общественное движение «Река объединяет» в конце августа 2019 года представило консолидированный проект развития набережной Вологды. В его основу легли предложения жителей города, собранные во время соцопросов и выдвинутые на воркошопах.

Тэги: набережная. бетон
Сюжет: Благоустройство набережной в Вологде

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