37 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки

22.05.2020 [Общество]

63 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки, из них 37 - в Вологде. Шесть человек с COVID-19 выявили в Великоустюгском районе, пять - в Шекснинском, четыре - в Устюженском, три - в Бабаевском, по два - в Вологодском и Белозерском, по одному - Череповецком, Харовском и Вожегодском и Череповце.

- Это рекорд за всё время с начала пандемии. Мы старались не допускать таких резких скачков, но, к сожалению, болезнь пробралась в медучреждения. Почти все выявленные случаи - пациенты городской больницы. Вчера скончалась в моногоспитале Череповца скончалась еще одна женщина, если не ошибаюсь, 70 лет, у нее были сопутствующие заболевания, в том числе онкология, - говорит мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Таким образом, по состоянию на 22 мая, в Вологде уже 298 случай заражения, в Череповце — 133, Шекснинском районе — 34, в Великоустюгском районе — 15, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 23,  в Вологодском районе — 37, в Череповецком районе — 6, в Грязовецком — 14,  в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 5, в Бабушкинском — 3, Вытегорском — 3, в Сокольском — 7,  Чагодощенском — 2, Устюженском — 6, Тарногском -2, Тотемском — 3, Бабаевском - 3, Харовском -3, Вожегодском — 2, Белозерском -2. С начала эпидемии выздоровело 244 человека (плюс 13 за минувшие сутки), четыре человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).  На госпитализации 159 пациентов, пять из них по-прежнему в тяжелом состоянии (четверо на кислородотерапии, один подключен к аппарату ИВЛ).

Ранее NewsVo сообщал, что крупнейшая вспышка коронавируса в Вологде - в городской больнице №1. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Позднее к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение. Теперь - отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии.  

Тэги: коронавирус

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