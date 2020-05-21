В Вологде на полгода позже срока завершили строительство бассейна на стадионе «Витязь»

21.05.2020 [Общество]
В Вологде на полгода позже срока завершили строительство бассейна на стадионе «Витязь»

В Вологде завершили строительство бассейна на стадионе «Витязь», об этом 21 мая сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. При этом, как сообщалось ранее, по условиям контракта, объект должны были сдать еще в декабре 2019 года. 

«Подобного объекта давно ждали жители Вологды и спортивные сборные области, которые готовятся к чемпионатам разного уровня. Я горжусь тем, что нам удалось воплотить проект в столь короткое время, до сдачи в эксплуатацию прошло буквально 1,5 года. Сейчас в школе олимпийского резерва развивается 17 видов спорта, с этого года добавится плавание. Заниматься здесь смогут и любители, и вологжане с ограниченными возможностями здоровья — для этого созданы все условия», — цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

В двухэтажном здании размещен плавательный бассейн на пять дорожек длиной 25 метров с переменной глубиной, а также тренажерный зал площадью порядка 80 квадратных метров. Буфет с обеденным залом предусмотрен на первом этаже, на втором располагаются трибуны для зрителей, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет и тренерская. Для маломобильных групп установлен лифт. У входа в здание обустроены парковки для автомобилей и велотранспорта, место отдыха.

Комплекс предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию, а также силовой и общефизической подготовки. Система очистки воды полностью автоматизирована. Единовременная пропускная способность объекта составит более 50 посетителей в час, в бассейне одномоментно смогут заниматься до 40 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что контракт на 135 708 607 рублей (из них 12,77 млн — средства федерального бюджета, остальные — областного) был подписан с ООО «РусСпортСтрой» в январе 2019 года. Эта фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика на строительство бассейна.

Это та же фирма, которая строила за 113 млн рублей физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Витязь», который открыли почти на год позже заявленного срока. Сроки его строительства переносили три раза.

Тэги: бассейн, Строительство
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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