Новый бассейн обещают построить на стадионе «Витязь» в Вологде в 2019 году

15.03.2019 [Общество]

Современный 25-метровый плавательный бассейн на пять дорожек с тренажерным залом обещают построить на стадионе «Витязь» в Вологде. Работы уже начались, завершить их обещают к 1 декабря 2019 года. Из областного бюджета на этот бассейн выделят около 123 млн рублей.

- Здание плавательного бассейна - двухэтажное, без подвала, с полами по грунту с размерами в осях 30х28м. На первом этаже размещены входной вестибюль с гардеробом, регистратура, помещение охраны, туалеты для посетителей, буфет, служебные и технические помещения. На втором этаже расположены: зал бассейна с трибунами для зрителей на 60 мест, тренажерный зал, раздевальные спортсменов с душевыми и туалетами, тренерская и медицинский кабинет, - говорится в техническом задании на строительство бассейна.

Контракт на 135 708 607 рублей (из них 12,77 млн – средства федерального бюджета, остальные – областного) был подписан с ООО «РусСпортСтрой» в январе 2019 года. Эта фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика на строительство бассейна.

Это та же фирма, которая строила за 113 млн рублей физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Витязь», который открыли вчера - почти на год позже заявленного срока. Сроки его строительства переносили три раза.

Тэги: бассейны

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