26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

20.05.2020 [Общество]

26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки. Так, 19 новых пациентов с COVID-19 выявили в Вологде, причем, по словам мэра Сергея Воропанова, 14 из них - зараженные в городской больнице №1. Два случая зафиксированыв Череповце, по два в Великоустюгском и Харовском районах. Кроме того, один случай заражения COVID-19 выявлен в Грязовецком районе. 

Таким образом, по состоянию на утро 20 мая в Вологде всего выявлено 240 случаев заражения, в Череповце — 127, Шекснинском районе — 29, в Великоустюгском районе — 15, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 23,  в Вологодском районе — 34, в Череповецком районе — 5, в Грязовецком — 14,  в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 7, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2, Харовском -2, Вожегодском - 1. С начала эпидемии выздоровело 222 человека (плюс 18 за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района). 

В моногоспитале Череповца 104 пациента, из них 13 детей. В тяжелом состоянии остаются пять человек, из них три человека на кислородотерапии, подключенных к аппаратам ИВЛ нет.

В областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что коэффициент распространения COVID-19 на территории региона снизился до единицы. Напомним, одним из условий запуска первого этапа снятия карантинных ограничений является устойчивое снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции.

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
В горбольнице №1 в Вологде выявили 40 заболевших коронавирусом
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок
44-летняя жительница Вологды умерла в коронавирусном госпитале в Череповце
Снятие ограничений по коронавирусу в Вологодской области отложили из-за рекордного прироста заболевших
20.05.2020 [Происшествия]

В Тотемском районе обрушилась стена закрытого дома культуры

401
0
20.05.2020 [Общество]

Детский сад №67 в Вологде временно закрыли из-за заболевшего COVID-19 воспитателя

728
0
20.05.2020 [Общество]

Жителю Вологды отказали в проведении гемодиализа из-за отсутствия результатов теста на коронавирус

1075
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанам предлагают пройти онлайн-квест, посвященный визиту Петра Первого в город
Летом в Вологде обещают отремонтировать 10 котельных и 9 километров теплосетей
В Вологде за отдельную плату ремонтируют дороги, которые находятся на гарантии
В Тотемском районе обрушилась стена закрытого дома культуры
50-летнего жителя Вологодской области осудили за серию половых преступлений против детей
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Прокуратура: персонал горбольницы №1 в Вологде обеспечили средствами защиты
 


20.05.2020 [Общество]

В Вологде за отдельную плату ремонтируют дороги, которые находятся на гарантии

249
0
20.05.2020 [БлогоVO]

Собственников обяжут устранить новодел

230
0
20.05.2020 [Обзор Прессы]

COVID-ЭКОНОМИЯ

288
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика