26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки. Так, 19 новых пациентов с COVID-19 выявили в Вологде, причем, по словам мэра Сергея Воропанова, 14 из них - зараженные в городской больнице №1. Два случая зафиксированыв Череповце, по два в Великоустюгском и Харовском районах. Кроме того, один случай заражения COVID-19 выявлен в Грязовецком районе.

Таким образом, по состоянию на утро 20 мая в Вологде всего выявлено 240 случаев заражения, в Череповце — 127, Шекснинском районе — 29, в Великоустюгском районе — 15, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 23, в Вологодском районе — 34, в Череповецком районе — 5, в Грязовецком — 14, в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 7, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2, Харовском -2, Вожегодском - 1. С начала эпидемии выздоровело 222 человека (плюс 18 за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

В моногоспитале Череповца 104 пациента, из них 13 детей. В тяжелом состоянии остаются пять человек, из них три человека на кислородотерапии, подключенных к аппаратам ИВЛ нет.

В областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что коэффициент распространения COVID-19 на территории региона снизился до единицы. Напомним, одним из условий запуска первого этапа снятия карантинных ограничений является устойчивое снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции.