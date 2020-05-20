Прокуратура: персонал горбольницы №1 в Вологде обеспечили средствами защиты

20.05.2020 [Общество]

Прокуратура Вологды сообщила, что медперсонал гобольницы № 1, в которой зафиксирована вспышка COVID-19, обеспечили средствами индивидуальной защиты после вынесения руководству учреждения предписания. 

Правоохранители провели проверку в больнице после публикаций в соцсетях об отсутствии масок у медиков. 

— Установлено, что медицинский персонал учреждения здравоохранения области средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве не обеспечен, — говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области. 

Кроме того, проверка показала несвоевременную подачу заявки руководством больницы в департамент здравоохранения, в результате чего врачу-рентгенологу своевременно не перечислили 80 тысяч рублей, а рентгенлаборанту — 50 тысяч рублей стимулирующих выплат за апрель. 

— По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурорам города Вологды, предусмотренные  законом стимулирующие выплаты за апрель и первую половину мая 2020 года, работникам БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1» перечислены в полном объеме, медперсонал средствами  индивидуальной зашиты обеспечен, — сообщает прокуратура. 

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Вологодской городской больнице №1 в обсервации оказались более 400 человек - пациенты и сотрудники медучреждения. Материал о ситуации внутри обсерватора был опубликован 17 мая интернет-порталом "Вологда-Поиск".

В статье говорится, что персоналу больницы приходилось спать на полу, расстелив матрас. В палатах кровати стоят впритык, некоторым пациентам приходится лежать в коридоре. В медучрежении, по данным журналистов, также не хватало средств индивидуальной защиты - персоналу приходилось стирать одноразовые маски. 

 

Тэги: медицинские маски, коронавирус, Вологодская горбольница №1
Сюжет: Пандемия коронавируса

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