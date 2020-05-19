21 случай коронавируса выявили в Вологде за сутки

19.05.2020 [Общество]

25 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в Вологодской области за сутки, причем 21 из них - в Вологде. Один новый случай зафиксирован в Череповце, три - в Вологодском районе.

Таким образом, по состоянию на утро 18 мая в Вологде всего выявлено 221 случай заражения, в Череповце — 125, Шекснинском районе — 29, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 23,  в Вологодском районе — 34, в Череповецком районе — 5, в Грязовецком — 13,  в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 7, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2, Вожегодском - 1. С начала эпидемии выздоровело 204 человека (плюс восемь за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района). 

В коронавирусном госпитале Череповца 106 пациентов (12 череповчан, 94 жителя других городов и районов Вологодской области), в том числе 18 детей.

- Пациентов моногоспиталя, подключенных к аппарату ИВЛ, на сегодняшний день нет. Благодаря высокропрофессиональной команде реаниматологов удалось спасти четырех человек, которые находились в очень тяжелом состоянии, - сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Тэги: коронавирус

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