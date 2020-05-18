15 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки

477 случаев заражения коронавирусом выявили в Вологодской области с начала эпидемии, за последние сутки - 23 случая. Из них 15 в Вологде, два в Череповце, четыре в Шекснинском районе, по одному в Кадуйском и Вологодском.

Таким образом, по состоянию на утро 18 мая в Вологде всего выявлено 200 случаев заражения, в Череповце — 124, Шекснинском районе — 29, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 23, в Вологодском районе — 31, в Череповецком районе — 5, в Грязовецком — 13, в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 7, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2, Вожегодском - 1. С начала эпидемии выздоровело 196 человек (плюс один за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

101 пациент с коронавирусной инфекцией находится в больнице, из них в тяжелом состоянии пять человек (один подключен к аппарату ИВЛ, два на кислородотерапии).

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, 8% населения Вологодской области уже протестированы на COVID-19.