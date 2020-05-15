Разрушившие ледяные скульптуры вандалы написали письмо с извинениями в мэрию Череповца

15.05.2020 [Общество]

Молодые люди, разгромившие ледяные скульптуры на площади Молодежи в Череповце, прислали в мэрию города письмо с извинениями. В нем они обещают больше «никому и никогда не приченять вреда». 

— Мы долго думали, публиковать его или нет. И все-таки решили сделать это. Потому что попросить прощения и признать свои ошибки — это поступок. Нет смысла пересказывать текст письма, вы его увидите ниже. Это письмо передано в УВД для приобщения к уголовному делу и будет учтено судом, — пишет на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы.

Четверо подозреваемых были задержаны полицейскими 20 февраля. Ими оказались молодые люди 18-19 лет. 25 февраля стало известно, что трое из них отчислены из колледжей, в которых учились. 26 февраля полиция сообщила о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм). 

Тэги: вандалы, письмо

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса
«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин решил оспорить в суде постановление правительства области о режиме самоизоляции
Коронавирус выявили у трех сотрудников Вологодской психиатрической больницы и семи детей-пациентов
Вологодский губернатор ответил на пост Дональда Трампа о победе во Второй Мировой войне
Власти Вологды пытаются через суд получить право на проезд стройтехники к скверу на улице Ярославской
19 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Вологодской области за сутки
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
У двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа в Вологде обнаружен коронавирус
09.05.2020 [Общество]

Коронавирус выявили у трех сотрудников Вологодской психиатрической больницы и семи детей-пациентов

5353
1
12.05.2020 [Общество]

У двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа в Вологде обнаружен коронавирус

3312
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Харовска снял на видео кражу из дома соседа и вызвал полицию
В Верховажском районе школьникам передали планшеты для дистанционного обучения
Разрушившие ледяные скульптуры вандалы написали письмо с извинениями в мэрию Череповца
Суд приговорил череповчанина к 8,5 годам колонии за истязание сожительницы и причинение ей смертельной травмы
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Виртуальный квест по Вологде подготовило бюро экскурсий «Вокруг да около»
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

7078
0
15.05.2020 [БлогоVO]

Добро пожаловать в Вологду, детка!

182
0
15.05.2020 [Обзор Прессы]

Созданный в Вологде военно-санитарный поезд стал одной из лучших санитарных частей страны

79
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика