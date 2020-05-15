Разрушившие ледяные скульптуры вандалы написали письмо с извинениями в мэрию Череповца

Молодые люди, разгромившие ледяные скульптуры на площади Молодежи в Череповце, прислали в мэрию города письмо с извинениями. В нем они обещают больше «никому и никогда не приченять вреда».

— Мы долго думали, публиковать его или нет. И все-таки решили сделать это. Потому что попросить прощения и признать свои ошибки — это поступок. Нет смысла пересказывать текст письма, вы его увидите ниже. Это письмо передано в УВД для приобщения к уголовному делу и будет учтено судом, — пишет на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы.

Четверо подозреваемых были задержаны полицейскими 20 февраля. Ими оказались молодые люди 18-19 лет. 25 февраля стало известно, что трое из них отчислены из колледжей, в которых учились. 26 февраля полиция сообщила о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм).