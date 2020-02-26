Сломавшие ледяные фигуры череповчане стали фигуранатами уголовного дела о вандализме

В Череповце полицейские возбудили уголовное дело в отношении четверых юношей, разрушивших ледяные скульптуры, созданные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В их действиях состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм). Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал о том, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы.

Четверо подозреваемых были задержаны полицейскими 20 февраля. Ими оказались молодые люди 18-19 лет. 25 февраля стало известно, что трое из них отчислены из колледжей, в которых учились.