Трех череповчан, участвовавших в разрушении ледяных фигур в Череповце, отчислили из колледжей

25.02.2020 [Происшествия]

Трое из четырех вандалов, разрушивших ледяные скульптуры на площади Молодежи в Череповце, отчислены из колледжей. При этом заявления они написали сами, сообщает официальный сайт мэрии города.

Выяснилось, что двое из подозреваемых учились в Череповецком технологическом колледже. 25 февраля, как рассказали в учебном заведении, юноши сами написали заявления об отчислении. Оба студента учились на последнем курсе, в этом году должны были защищать дипломы.

— Они одногруппники, им только-только исполнилось по 18. Учились на третьем курсе, то есть фактически выходили на защиту диплома. Получали рабочую профессию. Никаких серьезных нареканий ранее по поводу поведения не было, учились нормально, устав не нарушали, внутренний распорядок тоже. Отчислиться они решили сами, никто на них не давил. Сегодня состоялся разговор по поводу их поведения, проступка, присутствовали родители. Родители в полной мере понимают ответственность, которая ложится на их плечи за поступки детей. Оба студента написали заявления об отчислении по собственному желанию, в связи с нежеланием продолжать обучение, — рассказала сайту мэрии заместитель директора Череповецкого технологического колледжа Елена Егорова.

Всего по подозрению в разгроме ледовых скульптур полиция задержала четверых юношей. Еще двое учатся в других учебных заведениях, один из этих молодых людей также отчислен. Судьба четвертого хулигана пока неизвестна.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы. 

Четверых подозреваемых в разрушении фигур полицейские задержали 20 февраля. Это молодые люди 18-19 лет. 

Тэги: вандалы

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