Полиция задержала четверых юношей, разрушивших ледяные скульптуры в Череповце

В Череповце полицейские задержали четверых подозреваемых в разрушении ледяных скульптур на площади Молодежи. Одному из них 18 лет, остальным — по 19, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вычислить злоумышленников удалось с помощью записей камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», опроса жителей.

— Стражи правопорядка задержали участников произошедшего и доставили в первый отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, выясняются причины, толкнувшие молодых людей к столь необдуманному поступку, — отмечают в полиции.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы. Скульптуры изо льда на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мастера создавали в течение трех дней. Конкурс выиграла скульптура «Источник жизни» о блокадном Ленинграде.