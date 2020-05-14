С 14 мая в Вологодской области открыли навигацию маломерных судов

14.05.2020 [Общество]

С 14 мая в Вологодской области открыли навигацию маломерных судов, об этом на своей странице в соцсети сообщает глава региона Олег Кувшинников. 

— Открытие, в первую очередь, поможет жителям территорий, отрезанных от цивилизации большой водой. Рыбачить на водоемах области по-прежнему запрещается. Это связано с нерестом рыбы, — написал глава региона. 

NewsVo сообщал, что, по данным на 14 мая, в селе Устье из-за паводка остаются подтоплены 44 дома в микрорайоне Лесозавод: там введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее навигация для маломерных судов в Вологодской области открывалась к концу апреля — началу мая. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса сроки были сдвинуты. 

Тэги: навигация

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