С 14 мая в Вологодской области открыли навигацию маломерных судов, об этом на своей странице в соцсети сообщает глава региона Олег Кувшинников.

— Открытие, в первую очередь, поможет жителям территорий, отрезанных от цивилизации большой водой. Рыбачить на водоемах области по-прежнему запрещается. Это связано с нерестом рыбы, — написал глава региона.

NewsVo сообщал, что, по данным на 14 мая, в селе Устье из-за паводка остаются подтоплены 44 дома в микрорайоне Лесозавод: там введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее навигация для маломерных судов в Вологодской области открывалась к концу апреля — началу мая. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса сроки были сдвинуты.