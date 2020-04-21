Из-за коронавируса в Вологодской области перенесут открытие навигации

В Вологодской области будут перенесены сроки открытия маломерной навигации. Ранее навигация для таких судов открывалась к концу апреля — началу мая.

— Сейчас эпидемиологическая обстановка и рекомендации МЧС не позволяют открыть навигацию. Исключение — те населенные пункты, до которых можно добраться только по воде. Здесь будут организованы муниципальные лодочные, паромные, а также понтонные переправы, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В правительстве также отмечают что, несмотря на действие запрета, люди выходят на водоемы, что приводит к трагедиям. Так, с момента введения в области режима «повышенная готовность» в связи с карантинными мероприятиями на водоемах региона произошло семь происшествий - провал людей под лед, отрыв льдин, выход на воду на маломерных судах. В них три человека погибли, поиски шестерых продолжаются, спасен 31 человек.

Кроме того, с 20 апреля по 10 июня в Вологодской области будут действовать ограничения по рыбной ловле в связи с наступлением периода нереста.