В Усть-Кубинском районе ввели режим ЧС из-за паводка

В селе Устье из-за паводка остаются подтоплены 44 дома в микрорайоне Лесозавод: введен режим чрезвычайной ситуации.

- Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территории мкр. лесозавод села Устье Усть-Кубинского муниципального района (сельское поселение Устьянское), - сообщается в постановлении о введении режима.

Кроме того, водой размыт один участок автомобильной дороги в Усть-Кубинском районе и один низководный мост в Сокольском районе. Развернуто два пункта временного размещения вместимостью 90 человек, пока, как пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМЧС, никто из жителей ими не воспользовался.

Ранее NewsVo также сообщал, что режим ЧС из-за паводка был введен в Верховажском районе 7 мая. Там в районном центре были подтоплены 53 дома. Сейчас вода с улиц села ушла, специальной комиссией проводится подомовой обход и уточнение причиненного ущерба.