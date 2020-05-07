В Верховажском районе ввели режим ЧС из-за паводка

07.05.2020 [Общество]

В Верховажском районе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. 

— Сложная паводковая ситуация в Нижнекулойском, Нижне-Важском, Шелотском, Чушевицком, Липецком, Морозовском сельских поселениях. Разрушены два подвесных пешеходных перехода в Морозовском, и Чушевицком поселениях. Поврежден в Шелотах. Под угрозой Липецкий и Шелотский мосты, — сообщает администрация района.

В самом Верховажье, по данным администрации, оказались подтоплены 53 дома (из них 7 многоквартирные) в которых проживает 223 человека, в том числе 48 детей.

— С сегодняшнего дня в райцентре перекрыто движение на повороте с улицы Первомайской на улицу Луначарского. Еще вчера был закрыт проезд в противоположную сторону — к зданиям ЦРБ. Подступающую к домам воду, которая уже подтопила участки на улице Луначарского, перекрывают гравийными насыпями и мешками с песком, — сообщает газета «Верховажский вестник»

Ранее NewsVo сообщал, что с подтопленных территорий в Верховажье эвакуированы 18 человек, все они пожелали на время паводка пожить у родственников. Тем не менее, в районе развернут пункт временного размещения пострадавших на 100 человек, пока им никто не воспользовался.  

Тэги: ЧС, паводок

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