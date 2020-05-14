Руководителя администрации Кадникова подозревают в превышении полномочий с ущербом в 2 млн. рублей

Руководителя администрации города Кадников в Сокольском районе подозревают в превышении должностных полномочий, в результате которого бюджету города был причинен ущерб в 2 млн. рублей. Об этом 14 мая сообщило региональное управление следственного комитета.

14 декабря 2018 года между администрацией Кадникова и ООО «СК „Новый дом“ заключен муниципальный контракт на строительство тепловых сетей стоимостью более 15 млн. рублей.

— По версии следствия, в тот же день до начала производства работ по контракту подрядчиком были изготовлены и представлены заказчику акты о приемке выполненных работ по строительству тепловых сетей на всю указанную сумму, которые подозреваемый подписал от имени заказчика, достоверно зная о том, что работы подрядчиком не выполнены, к их выполнению ООО „СК ‚Новый дом‘ не приступало. На основании этих документов на расчетный счет подрядчика перечислено свыше 15 млн. рублей денежных средств. Фактически к выполнению работ ООО ‚СК ‚Новый дом‘ приступило в декабре 2018 года и окончило их выполнение в мае 2019 года, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом указанные в подписанных подозреваемых документах работы по благоустройству территории на сумму 2 млн рублей так и не были выполнены. Необоснованно перечисленные на их счета деньги представители ОО ‚СК ‚Новый дом‘ не вернули, работы не закончили.

— В результате бюджету города причинен ущерб в размере более 2 млн. руб., а также существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, — отмечают следователи.

Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбудили по результатам проверки УФСБ России по Вологодской области. Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что ООО «СК Новый дом» ремонтировало в Вологде рухнувший Красный мост и Октябрьский мост. Работы по первому объекту в 2018 году были приняты только c третьего раза, однако сейчас этот мост в Вологде выглядит едва ли не хуже, чем до ремонта. Осенью 2019 года в администрации города заявили, что будут судиться с подрядчиком.