Администрация Вологды готовит иск в суд к фирме, ремонтировавшей Красный мост

Отремонтированный Красный мост в Вологде выглядит едва ли не хуже, чем до ремонта. Сотрудники администрации города должны были принять работы по устранению нарушений еще в июне. Кто подписывал акт приемки - непонятно, чиновники не ответили на этот вопроc NewsVo. После нашего запроса они сходили осмотреть мост и только теперь заявили, что будут обращаться в суд, чтобы привлечь подрядчика к ответственности.

В сентябре NewsVo сфотографировал входные группы Красного моста в Вологде, которые ремонтировало ООО «СК «Новый дом». С учетом того, что летом подрядчик должен был устранить недоделки, состояние моста вызывает шок:

Напомним, входные группы Красного моста ремонтировали летом 2018 года. В сентябре того же года комиссия администрации Вологды подписала акт приемки работ. Мэр города Сергей Воропанов сказал 3 сентября, что серьезных замечаний к подрядчику нет. Фирму обязали устранить некоторые недоделки в отделочных работах, а 21 сентября начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов заявил, что все недоделки устранены и мост принят.

Уже зимой там начали разваливаться ступени - у них отваливались куски покрытия. А металлические элементы Красного моста покрылись ржавчиной. Когда вологжане обратили внимание властей на эти факты, и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский заявил, что все нарушения «Новый дом» устранит по гарантии. Сергей Воропанов отметил, что работы начнут ближе к лету.

Увидев в сентябре этого года состояние моста, NewsVo направил запрос в администрацию Вологды. Нам ответили, что 14 июня ООО «СК «Новый дом» было направлено требование об устранении недостатков в десятидневный срок.

Наши вопросы, были ли проведены эти работы по устранению повреждений, кто подписывал акт приемки этих работ и когда, в нарушение Закона о СМИ остались без ответа.

После получения запроса NewsVo сотрудники администрации Вологды сходили осмотреть мост.

- По состоянию на 7 октября 2019 года недостатки, выявленные в ходе осмотра Красного моста, не устранены в полном объеме. В настоящий момент Заказчиком составляется новое претензионное письмо, а также готовятся материалы для подачи искового заявления в суд, - ответил NewsVo и.о. департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Сколько времени понадобится чиновникам на то, чтобы заставить подрядчика устранить нарушения, неизвестно. А пока ступени на мосту продолжают крошиться.