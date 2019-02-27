Разрушения на Красном мосту в Вологде подрядчика обяжут устранить по гарантии

27.02.2019 [Общество]

Все повреждения, которые обнаружатся на Красном мосту после зимы,  фирма-подрядчик должна устранить по гарантии. Об этом вчера, отвечая на вопрос корреспондента Newsvo, заявил и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Напомним, вчера житель Вологды выложил в соцсеть фотографии, на которых видно, что металлические элементы Красного моста покрылись ржавчиной, на пешеходной части моста возле перил дыра, а ступени просто крошатся – у них отваливаются куски покрытия.

- Две недели назад там проходил, не заметил, что ступени разваливаются. Но если какие-то повреждения действительно есть, подрядчик должен устранить их по гарантии, будем работать, - сказал Андрей Макаровский.

Мэр Вологды Сергей Воропанов также добавил, что работы будут начаты сразу же, как только позволит погода, скорее всего, уже ближе к лету.

К слову, напомним, что в начале декабря 2018 года подрядчик, ремонтировавший Красный мост -  ООО « СК Новый дом» - подал документы на ликвидацию. Однако, судя по данным ЕГРЮЛ, руководство фирмы в этом году изменило свои планы – 29 января было принято решение о прекращении процедуры ликвидации.

Тэги: мосты
Сюжет: ремонт Красного моста

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